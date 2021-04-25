Граждане Японии возмутились тренировками российских серфингистов на Курилах

Токио, 25 апреля. Рядовые японцы оказались настолько возмущены тренировками серфингистов из России на острове Кунашир, что призвали правительство заселить акваторию Южных Курил акулами-людоедами.

Об этом сообщили журналисты издания Yahoo News Japan, Daily Shincho и другие. Сенсацией стала тренировка членов олимпийской сборной РФ по серфингу на острове Кунашир. По словам японских СМИ, целью серфингистов являлось изучение побережья и составление специальной карты, а не подготовка к международным соревнованиям.

Отчасти заявление правдиво. Однако японцы упустили из виду, что составленная российскими спортсменами схема нужна для туристической отрасли, а также содержит градацию лучших для серфинга мест, пишет «ПолитПазл».

Читатели японских изданий крайне эмоционально отнеслись к этой новости. В комментариях под материалами граждане страны предлагали заселить акваторию южных островов Курильского архипелага акулами-людоедами, которые «отобьют» у россиян желание заниматься серфингом в регионе. Кроме того, поступали призывы закрыть олимпийцам из Российской Федерации въезд в Японию и действовать более жестко по отношению к Москве.

«Россия и Китай — два сапога-пара. И в открытую, и тайно разрушают весь мировой порядок! Япония должна вести себя по отношению к ним гораздо жестче!» — заявил один из читателей.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu заявили, что провокации Японии в районе Курил могут обернуться не самыми приятными последствиями.