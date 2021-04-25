Минимальная стоимость Porsche 911 GT3 составит 10,4 млн рублей

Москва, 25 апреля. Обновленный Porsche 911 GT3 2021 будет предлагаться по цене от 10 400 000 рублей. Это модель знакома почти всем, но теперь она выходит на рынок с множеством доработок.

От прежней версии усовершенствованный автомобиль позаимствовал 6-цилиндровый двигатель, объемом четыре литра. Его мощность составляет 510 лошадиных сил.

В качестве главной коробки передач выступает 7-ступенчатый робот. Однако для любителей автопроизводитель решил сохранить 6-ступенчатую МКПП.

В передней части размещается двухрычажная подвеска взамен стандартных стоек McPherson. Похожую схему ранее применяли исключительно на версии RSR, предназначенной для гонок. Переднюю колею увеличили на 4.8 см. До 100 км/ч автомобиль с роботом способен разгоняться за 3.4 секунды. Максимальная скорость также осталась неизменной — 318 км/ч.

Автомобили Porsche 911 Turbo стали самыми производительными машинами. Наибольшая часть членов жюри World Car Awards проголосовала в этой номинации именно за этого претендента. При этом титул лучшей машины в мире достался авто от Volkswagen.