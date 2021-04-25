Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 20:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:50
Происшествия
Медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от COVID-19 в Германии
20:50
Общество
Жители Индии вынуждены сжигать тела умерших от COVID-19 посреди улиц
20:49
Общество
Марина Зудина появилась на публике после скандала с Еленой Прокловой
20:48
Шоу-бизнес
Певица Валерия готова к рождению второго внука
20:47
Шоу-бизнес
Литвинова объяснила появление родной дочери в собственных фильмах
20:46
Происшествия
Манукян призвал наказать избившего хоккеиста, даже если это актер Александр Паль
20:44
Политика
Граждане Японии возмутились тренировками российских серфингистов на Курилах
20:42
Видео
Анамнез недели: Обращение Владимира Путина и полный провал митингов
20:41
Весь мир
Преступная халатность: кто на самом деле виноват в трагедии в больнице Багдада
20:41
Экономика
Минимальная стоимость Porsche 911 GT3 составит 10,4 млн рублей
20:41
Шоу-бизнес
Моргенштерн похвастался кадрами с провокационной фотосессии
20:39
Шоу-бизнес
Рудинштейн объяснил попадание осужденного за ДТП Ефремова в число номинантов «Ники»
20:37
Экономика
Названы поселки Подмосковья с самым доступным элитным жильем
20:36
Политика
Журналисты указали на первенство «Зеленых» в случае прямых выборов канцлера в ФРГ
20:36
Общество
Дептранс Москвы составил список мест для отдыха на майские праздники
20:36
Происшествия
МВД Ирака рассказало подробности смертельного пожара в больнице Багдада
20:35
Экономика
Сближение РФ и Белоруссии может грозить украинской экономике катастрофой
20:34
Общество
Российский эндокринолог развеял популярный миф о семечках
20:33
Армия
Баранец увидел превосходство российских пилотов в унизительном бегстве F-16 от МиГ-31
20:31
США
В США предложили ввести «запрет на профессию» для уволенных полицейских
Все новости

Минимальная стоимость Porsche 911 GT3 составит 10,4 млн рублей

Экономика
Минимальная стоимость Porsche 911 GT3 составит 10,4 млн рублей
porsche.com

Москва, 25 апреля. Обновленный Porsche 911 GT3 2021 будет предлагаться по цене от 10 400 000 рублей. Это модель знакома почти всем, но теперь она выходит на рынок с множеством доработок.

От прежней версии усовершенствованный автомобиль позаимствовал 6-цилиндровый двигатель, объемом четыре литра. Его мощность составляет 510 лошадиных сил.

В качестве главной коробки передач выступает 7-ступенчатый робот. Однако для любителей автопроизводитель решил сохранить 6-ступенчатую МКПП.

В передней части размещается двухрычажная подвеска взамен стандартных стоек McPherson. Похожую схему ранее применяли исключительно на версии RSR, предназначенной для гонок. Переднюю колею увеличили на 4.8 см. До 100 км/ч автомобиль с роботом способен разгоняться за 3.4 секунды. Максимальная скорость также осталась неизменной — 318 км/ч.

Автомобили Porsche 911 Turbo стали самыми производительными машинами. Наибольшая часть членов жюри World Car Awards проголосовала в этой номинации именно за этого претендента. При этом титул лучшей машины в мире достался авто от Volkswagen.

автомобили porsche авторынок
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 238052 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 157538 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 98153 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 64314 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 47049 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Экономика / Минимальная стоимость Porsche 911 GT3 составит 10,4 млн рублей
Рейтинг@Mail.ru