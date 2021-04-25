Моргенштерн похвастался кадрами с провокационной фотосессии

Москва, 25 апреля. Молодой рэпер Моргенштерн снова эпатировал публику, выложив в своем профиле в Instagram снимки с откровенной фотосессии, в которой приняла участие его девушка.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина — одна из самых ярких пар шоу-бизнеса среди молодежи. Влюбленные не скрывают своих чувств и не стесняются демонстрировать фотографии и видео эротического содержания.

Новые снимки рэпера и блогера были сделаны в стиле знаменитой фотосессии Кейт Мосс и Джонни Деппа. Об этом говорит кадр, на котором Моргенштерн лежит на животе обнаженной Зинатуллиной. В описании к посту он призвал поклонников не завидовать тому, что он встречается с лучшей девушкой планеты.

«Я всегда забираю все самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте, плез. А хотя нет, завидуйте», — написал исполнитель.

Ранее певец Михаил Шуфутинский на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал о своем отношении к современной музыке. Он заявил, что не понимает Моргенштерна и новую моду на коверкание русского языка.