Рудинштейн объяснил попадание осужденного за ДТП Ефремова в число номинантов «Ники»

Москва, 25 апреля. Продюсер Марк Рудинштейн объяснил попадание в список номинантов на престижную премию «Ника» осужденного актера Михаила Ефремова, отбывающего сейчас срок в колонии.

Награждение престижной премией «Ника» прошло в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холла». В список номинантов попал устроивший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, смертельное ДТП актер Михаил Ефремов. Сейчас звезда отбывает срок в колонии.

Корреспонденты Teleprogramma.pro поинтересовались у посетившего премию Рудинштейна, почему Ефремов оказался номинирован на высшую награду. Продюсер объяснил, что преступление и наказание актера никак при этом не уменьшают его таланта и заслуг перед кино и театром.

«Это объективно и случившееся не отменяет заслуг Михаила Олеговича в кино», — сказал гость мероприятия.

Он также назвал своих фаворитов «Ники», среди которых, как отметили журналисты, имени Михаила Ефремова не оказалось. Рудинштейн заверил, что болеет и желает победы актеру Филиппу Янковскому и актрисе Чулпан Хаматовой.

Между тем в США в ночь с 25 на 26 апреля состоится вручение премии «Оскар». В связи с пандемией коронавируса, в этом году мероприятие будет проходить сразу на четырех площадках.