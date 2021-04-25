Симферопольское водохранилище превратилось в сухое поле, загрязненное мусором

В ходе всероссийского субботника в Крыму убирали дно высохшего Симферопольского водохранилища, высаживали деревья и убирали в городе. Подробности весенней уборки в Крыму узнавал корреспондент ФАН.

На Симферопольском водохранилище прошел очередной масштабный субботник. Более 400 человек смогли свободно прибраться на дне главного водоема крымской столицы, потому что, несмотря на обилие осадков в этом году, его наполняемость в конце апреля не превысила 15% от рабочего объема. При этом его мертвый объем составляет 5,5% от общей наполняемости водоема. Это позволяет волонтерам и общественникам уже второй месяц подряд организовывать субботники и очищать дно водохранилища от различного рода мусора.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Как сообщил корреспонденту ФАН руководитель молодежного объединения «В команде добра» Ян Каразан, это уже второе мероприятие по очистке главного водоема крымской столицы. Предыдущий субботник состоялся 28 марта и собрал более 100 молодых людей, неравнодушных к экологии и окружающей среде Крымского полуострова.

Также, по его словам, в ходе каждого мероприятия с открытых участков дна водохранилища удается собрать более 50 кубометров мусора. Это очень важно, так как большая часть территории, где ведется уборка, обычно находится под водой.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В ходе мероприятия все участники разбивались на небольшие группы, среди которых были представители экологического клуба. Они проводили с участниками акции небольшие тренинги по обращению с отходами, в то время как те собирали мусор на водохранилище.

Масштабные мероприятия также прошли на улицах крымской столицы, Старорусском кладбище, у мемориала «Скорбящая мать» и в микрорайоне Каменка.

Кроме того, в Крыму прошли масштабные высадки деревьев. Например, в Симферополе по улице Гурзуфской состоялась высадка зеленых насаждений, в которой приняли участие лично глава республики Сергей Аксенов и председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также высадку деревьев организовала НКО «Добро Мира — Волонтеры Крыма». Она прошла на территории симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов.

Всего в крымской столице в этот день трудилось около 4500 человек, которые сумели собрать более 1300 метров кубических отходов.

Ранее ФАН сообщал о том, как волонтеры из Ялты вдохновляют крымчан на соблюдение чистоты и заботу об экологии.

Справка: по последней информации Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК, Тайганское водохранилище наполнилось на 8,6% от полного объема, Симферопольское — на 14,7% , Старокрымское — на 18,5%, Партизанское — на 21%, Изобильненское — на 25,1%, Загорское — на 27,1%, Кутузовское — на 53%, Счастливенское — на 57,2%, Белогорское — на 63,9% и Аянское — на 79%.