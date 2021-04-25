Симферопольское водохранилище превратилось в сухое поле, загрязненное мусором

В ходе всероссийского субботника в Крыму убирали дно высохшего Симферопольского водохранилища, высаживали деревья и убирали в городе. Подробности весенней уборки в Крыму узнавал корреспондент ФАН.
На Симферопольском водохранилище прошел очередной масштабный субботник. Более 400 человек смогли свободно прибраться на дне главного водоема крымской столицы, потому что, несмотря на обилие осадков в этом году, его наполняемость в конце апреля не превысила 15% от рабочего объема. При этом его мертвый объем составляет 5,5% от общей наполняемости водоема. Это позволяет волонтерам и общественникам уже второй месяц подряд организовывать субботники и очищать дно водохранилища от различного рода мусора.
Как сообщил корреспонденту ФАН руководитель молодежного объединения «В команде добра» Ян Каразан, это уже второе мероприятие по очистке главного водоема крымской столицы. Предыдущий субботник состоялся 28 марта и собрал более 100 молодых людей, неравнодушных к экологии и окружающей среде Крымского полуострова.
Также, по его словам, в ходе каждого мероприятия с открытых участков дна водохранилища удается собрать более 50 кубометров мусора. Это очень важно, так как большая часть территории, где ведется уборка, обычно находится под водой.
В ходе мероприятия все участники разбивались на небольшие группы, среди которых были представители экологического клуба. Они проводили с участниками акции небольшие тренинги по обращению с отходами, в то время как те собирали мусор на водохранилище.
Масштабные мероприятия также прошли на улицах крымской столицы, Старорусском кладбище, у мемориала «Скорбящая мать» и в микрорайоне Каменка.
Кроме того, в Крыму прошли масштабные высадки деревьев. Например, в Симферополе по улице Гурзуфской состоялась высадка зеленых насаждений, в которой приняли участие лично глава республики Сергей Аксенов и председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Всего в крымской столице в этот день трудилось около 4500 человек, которые сумели собрать более 1300 метров кубических отходов.
Ранее ФАН сообщал о том, как волонтеры из Ялты вдохновляют крымчан на соблюдение чистоты и заботу об экологии.
Справка: по последней информации Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК, Тайганское водохранилище наполнилось на 8,6% от полного объема, Симферопольское — на 14,7% , Старокрымское — на 18,5%, Партизанское — на 21%, Изобильненское — на 25,1%, Загорское — на 27,1%, Кутузовское — на 53%, Счастливенское — на 57,2%, Белогорское — на 63,9% и Аянское — на 79%.