Названы поселки Подмосковья с самым доступным элитным жильем

Москва, 25 апреля. Самые дешевые частные дома премиум-класса можно найти в поселках у Калужского шоссе. Об этом заявили в агентстве элитной недвижимости Kalinka Group.

Согласно данным компании, стоимость загородного «квадрата» в районе Калужского шоссе в марте этого года составила 93,4 тысячи рублей.

В тройку лидеров по относительно недорогим местам Московской области также попали Пятницкое и Новорижское направления. Там один квадратный метр оценивается в 196,9 и 205,4 тыс. рублей соответственно.

Наиболее дорогой «квадрат» элитного жилья зафиксирован в Минском направлении — более 724 тыс. рублей, сообщает РБК. Вслед за ним выделены Осташковское направление и Рублево-Успенского шоссе, где квадратный метр коттеджа в среднем достигает 481,2 и 215,3 тыс. рублей.

Наивысшей популярностью в прошлом году и в начале 2021 года у клиентов элитной загородной недвижимости пользовалась Рублевка, сообщил директор департамента консалтинга и аналитики Kalinka Group Александр Шибаев. В общей сложности на этот район пришлась почти половина (47%) продаж в элитном сегменте.

Жители России могут отказаться от покупки квартир в новостройках в пользу вторичного жилья. Об этом рассказали эксперты инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп».