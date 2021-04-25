Журналисты указали на первенство «Зеленых» в случае прямых выборов канцлера в ФРГ

Берлин, 25 апреля. Кандидат от «Зеленых» Анналена Бэрбок могла бы выиграть выборы на пост канцлера в Германии, если бы они проводились в соответствии с прямым голосованием.

Представитель правящей партии ХДС Армин Лашет в таком случае стал бы третьим. Такие прогнозы сделала социологическая компания INSA по заказу газеты Bild.

Голосование назначено на 26 сентября. По немецким законам федерального канцлера избирают в бундестаге. Если бы в стране проходили прямые выборы, предпочтение кандидату от «Зеленых» отдали бы 30% респондентов. Вторым по популярности у участников опроса стал представитель социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц. Предпочтение политику выразили 20% немцев, пояснили журналисты Bild. Еще 18% избрали бы в качестве канцлера председателя правящей ХДС Армина Лашета.

Ранее действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила с выдвижением Армина Лашета. Также кандидатуру немецкого политика поддержало большинство представителей правящей партии.