МВД Ирака рассказало подробности смертельного пожара в больнице Багдада

Багдад, 25 апреля. Пожар в больнице Багдада, унесший жизни десятков человек, распространился за три минуты. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МВД Ирака Халед аль-Михна.

По информации ведомства, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три с половиной минуты. В больнице не было системы пожаротушения или раннего предупреждения. Кроме того, внутренние помещения больницы были отделаны легковоспламеняющимися материалами, что способствовало быстрому распространению огня.

«Это был несчастный случай, ставший результатом халатности. Возможно, имело место короткое замыкание, но это еще предстоит установить следствию», — сказал представитель ведомства.

По официальным данным МВД, при пожаре погибли 82 человека, 110 пострадали. Большинство жертв было в отделении реанимации, где и произошел взрыв кислородных баллонов с последующим пожаром.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о пожаре возле барнаульского поселка Фирсово, информировал ФАН. По словам пользователей, загорелись леса.