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Сближение РФ и Белоруссии может грозить украинской экономике катастрофой

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 20:51
Экономика
Сближение РФ и Белоруссии может грозить украинской экономике катастрофой
pixabay.com

Киев, 25 апреля. Интеграция России и Белоруссии создает для Украины риск остаться без критически важных товаров. Об этом заявил украинский политолог Максим Хилько.

Он рассказал, что Украина для Белоруссии второй по значимости торговый партнер. Основные закупки у белорусских экспортеров — это нефтепродукты, удобрения и бетонные смеси.

«Это позиции, по которым у нас зависимость от поставок из Белоруссии на данный момент достаточно сильная, и диверсифицировать это в краткосрочной перспективе не так уж и просто», — объяснил Хилько в эфире интернет-канала Ukrlife.

Он считает, что Украина должна задуматься над диверсификацией импорта. В случае углубленной интеграции России и Белоруссии страна может в один момент остаться без поставок критически важных товаров. По словам политолога, в ближайшее время Москва и Минск могут начать совместный контроль за границей.

Украина в скором времени может столкнуться с нехваткой дизельного топлива. Дело в том, что поставками российского топлива до 1 апреля занимался трейдер Proton Energy Group. После вынужденной остановки работы компании новый поставщик Coral Energy еще не взял на себя обязательства по поставкам дизеля на Украину.

украина белоруссия экономика украины международная торговля
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