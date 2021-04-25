Сближение РФ и Белоруссии может грозить украинской экономике катастрофой

Киев, 25 апреля. Интеграция России и Белоруссии создает для Украины риск остаться без критически важных товаров. Об этом заявил украинский политолог Максим Хилько.

Он рассказал, что Украина для Белоруссии второй по значимости торговый партнер. Основные закупки у белорусских экспортеров — это нефтепродукты, удобрения и бетонные смеси.

«Это позиции, по которым у нас зависимость от поставок из Белоруссии на данный момент достаточно сильная, и диверсифицировать это в краткосрочной перспективе не так уж и просто», — объяснил Хилько в эфире интернет-канала Ukrlife.

Он считает, что Украина должна задуматься над диверсификацией импорта. В случае углубленной интеграции России и Белоруссии страна может в один момент остаться без поставок критически важных товаров. По словам политолога, в ближайшее время Москва и Минск могут начать совместный контроль за границей.

Украина в скором времени может столкнуться с нехваткой дизельного топлива. Дело в том, что поставками российского топлива до 1 апреля занимался трейдер Proton Energy Group. После вынужденной остановки работы компании новый поставщик Coral Energy еще не взял на себя обязательства по поставкам дизеля на Украину.