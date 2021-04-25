Российский эндокринолог развеял популярный миф о семечках

Москва, 25 апреля. Семена подсолнечника, как правило, калорийнее, чем обед, поэтому их чрезмерное употребление способно вызвать обострение болезней желудка.

А вот аппендицит от семечек не появляется, это распространенное заблуждение, рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова. По ее словам, живот может заболеть по другой причине.

«В подсолнечных семечках высоко содержание жиров — более 50 граммов на 100 граммов продукта. Если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания», — объяснила врач в беседе с РИА Новости.

Однако как полноценная «еда» семечки не воспринимаются, поэтому многие едят их в больших количествах. Кроме того, этот продукт лучше употреблять в сыром виде, поскольку в жареных семечках накапливается канцероген, посоветовала Бочарова.

Ранее американца поразил способ употребления семечек в России. Этот продукт можно найти как в РФ, так и в США буквально в каждом супермаркете.