Москва, 25 апреля. Никакой самый продвинутый самолет не сможет выиграть бой, если за штурвалом сидит неопытный пилот, чего нельзя сказать о российских летчиках на МиГ-31, отогнавших F-16 от Ту-95МС.

Натовские истребители F-16 перехватили недавно российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС, совершавший патрулирование в международном воздушном пространстве, но быстро ретировались при появлении перехватчиков МиГ-31. Китайские эксперты, сопоставив ТТХ самолетов, предположили, что в реальном бою российские перехватчики ослепили бы F-16 своими комплексами РЭБ, а потому пустили бы в ход дальнобойными ракетами. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с корреспондентом iReactor призвал не спешить с выводами о результате боестолкновений этих самолетов.

«Все это интернет-сказки. Еще нигде и никогда в реальном бою наши с американскими самолетами такими не встречались. Запомните раз и навсегда. Преимущества самолетов можно обсуждать после встречи в небе», — подчеркнул Баранец.

Он отметил исключительную важность выучки пилота для успешных действий в бою. Малоопытный юнец, который не знает элементарных приемов пилотирования и воздушного боя и не выучил системы управления самолетом, по выражению Баранца, проиграет бой, даже если его посадить в «золотой» самолет.

«Нельзя рассматривать способности машины отдельно от способностей человека», — подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Российские пользователи Сети, как сообщили СМИ, вдоволь посмеялись над трусливыми натовскими «асами», сбежавшими от МиГ-31. Зато российские летчики заслужили в этом эпизоде лучших похвал.