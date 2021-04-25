Преступная халатность: кто на самом деле виноват в трагедии в больнице Багдада

Пожар в госпитале для пациентов с COVID-19 в Багдаде, который унес жизни более 80 человек, произошел из-за банальной некомпетентности чиновников и коррупции во властных структурах. Об этом заявляют местные жители, а также медработники — специалисты как сгоревшей больницы, так и других медицинских учреждений республики.

Международная редакция ФАН разбиралась, как коррупция довела систему здравоохранения Ирака до глубокого кризиса и кто на самом деле виновен в гибели нескольких десятков человек.

Смертельная халатность

Согласно заявлению иракского МВД, число погибших в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» в столице страны возросло до 82, еще 110 человек пострадали. Отмечается, что причиной возгорания послужил взрыв баллона с кислородом, при этом большинство смертей было вызвано отравлением угарным газом.

Очевидцы сообщили, что эвакуация была медленной, суетливой и хаотичной, пациенты и их родственники толпились на лестничных проходах, пытаясь выбраться. Люди выпрыгивали из окон по мере того, как огонь быстро распространялся по всему отделению с зараженными коронавирусом.

При этом местные эксперты считают, что у большинства людей и не было шансов спастись: пожар охватил все здание буквально за три минуты, не оставив пациентам никаких шансов. На это повлияла целая череда факторов, каждый из которых сыграл против погибших: в больнице не было никакой системы пожаротушения, а отделка практически во всех помещениях была выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

Один из докторов больницы, отказавшийся назвать свое имя, возложил ответственность за воспламенение на бесхозяйственность, которая, по его словам, наблюдается в иракских медицинских учреждениях повсеместно.

«Управленцы ходят и курят в больнице, где хранятся кислородные баллоны. Даже в реанимации у постели больного всегда находятся два-три друга или родственника», — заявил AFP врач этой больницы.

Врачи утверждают, что информацию о каких-либо неисправностях, поломках и прочих недочетах в больницах Ирака принято замалчивать: административный персонал не хочет рисковать своей репутацией и должностями.

«Наш главврач сказал нам никуда не сообщать, если сломается оборудование. Он говорит, что это создаст плохой имидж его заведению, но на самом деле у нас вообще ничего не работает», —поведала медсестра одной из больниц Багдада.

#WATCH: Iraqis blame corruption after more than 82 people were killed in a fire at a #COVID19 hospital #BaghdadHospitalFire https://t.co/qPEz8ASNwr pic.twitter.com/gbzag4US7O — Arab News (@arabnews) April 25, 2021

Халатность, повлекшая за собой массу смертей, уже «аукнулась» чередой отставок — как в правительственных кругах, так и среди медперсонала. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми снял с должности главу минздрава Хасана ат-Тамими после пожара в больнице, а также поручил провести тщательное расследование причин трагедии и действий всех причастных к инциденту лиц. Однако многие иракцы скептически настроены к расследованиям, проводимым их правительством.

«Этого недостаточно для иракцев. Мы часто слышим, как правительство обещает провести расследование, но мы редко видим, чтобы результаты или правительственные чиновники, ответственные за то, что кажется халатностью или бесхозяйственностью, привлекались к ответственности», — отметила корреспондент AlJazeera в Багдаде Симона Фолтин.

At least 82 people killed and more than 100 injured in Iraq after a fire erupts at a Baghdad COVID hospital https://t.co/RrNdveDR27 pic.twitter.com/rQSNtjt11Y — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 25, 2021

Медучреждения, которые до 1980-х годов были гордостью Ирака, известного во всем арабском мире своими бесплатными и высококачественными услугами в сфере общедоступного здравоохранения, теперь воспринимаются многими как позор. Оборудование в иракских больницах устарело, персонал плохо обучен, здания разрушаются.

Минимальные траты

В Ираке на сектор здравоохранения приходится всего два процента бюджета, несмотря на то, что страна является одной из самых богатых нефтью в мире.

По данным Всемирного банка, на 1000 иракцев приходится 1,3 больничных койки, что меньше, чем в 1980 году (тогда этот показатель составлял 1,9), и 0,8 врача, что также значительно меньше, чем в 2014 году (тогда их было 1,0).

“Iraq was a public health crisis waiting to unfold.”



Weakened by more than 3 decades of conflict, #Iraq’s health system was ill-equipped to respond to #COVID19. Our recent issue brief explains the challenges the country faces amid the pandemic. ⬇️https://t.co/3QCubbwKlM — Physicians for Human Rights (@P4HR) April 21, 2021

С начала пандемии коронавируса цены на кислородные баллоны и таблетки витамина С выросли в Ираке в три раза или более. Многие иракцы уже давно предпочитают делать операции и ездить на лечение за границу — в основном в соседние Иран и Сирию, где девальвация валюты в последние годы повысила их покупательную способность.

«Сектор общественного здравоохранения серьезно страдает. Число медицинских работников и центров крайне мало и не соответствует росту численности населения. Существует нехватка медикаментов и плохое управление людскими ресурсами. Список ожидания в государственных больницах очень длинный. Пациенты предпочитают обращаться в частный сектор. Нет никаких руководств по лечению, необходимой санитарии или избавлению от отходов», — отмечает доктор Абдуламир Шаммари.

Тяжелое положение дел в Ираке усугубилось с пандемией коронавируса. Как отмечает в своем докладе НПО «Врачи за права человека», иракская система здравоохранения, и без того ослабленная годами недостаточного финансирования и коррупции, стала еще более хрупкой, столкнувшись с существенной нехваткой медицинских услуг, отсутствием достаточного числа медицинских работников и резким ростом числа пациентов, вызванным коронавирусом.

В докладе Комиссии по правам человека Ирака от 23 июля 2020 года была выражена серьезная озабоченность по поводу ухудшения ситуации в области здравоохранения по всей стране из-за отсутствия инфраструктуры, способной справиться с большим объемом ежедневных случаев заболевания коронавирусом. Комиссия также указала на отсутствие адекватной поддержки больниц со стороны правительства, что привело к острой нехватке кислорода, ПЦР-тестов и профилактических препаратов.

Ирак борется с серьезной второй волной пандемии. Ежедневные случаи заражения вирусом составляют в среднем около 7 000-8 000, что является самым высоким показателем с тех пор, как Багдад начал регистрировать уровень заражения в начале прошлого года. По меньшей мере 15 200 человек умерли от COVID-19 в стране, а в общей сложности было подтверждено более 1 000 000 случаев заболевания.

Однако пока на территории государства сохраняется повальная коррупция (против которой регулярно протестует местное население), улучшений в сфере здравоохранения ждать не приходится. К этому добавляется и плачевный уровень безопасности — на территории республики продолжают активно действовать террористические группировки, вследствие чего в Ираке на протяжении многих лет сохраняются боевые действия при участии в том числе зарубежных сил.

Череда войн стоила иракскому бюджету колоссальных денег — на борьбу с одним только «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в России) было потрачено более 88 млрд долларов. На этом фоне затраты на медицину для Багдада кажутся совсем уж непосильной ношей, которая фактически ложится на плечи обычных людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.