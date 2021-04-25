Девятилетнего мальчика придавило деревом в Ульяновске

Ульяновск, 25 апреля. Дерево рухнуло на девятилетнего школьника в Железнодорожном районе, его госпитализировали, передает пресс-служба регионального минздрава.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. В настоящий момент он находится в областной детской клинической больнице, сказано в сообщении ведомства. Все обстоятельства и виновники инцидента в настоящий момент устанавливаются.

Мужчину придавило деревом на востоке Москвы, сообщал сайт 360tv.ru. Из-за сильных порывов ветра ствол сломался и обрушился на местного жителя. По словам источника, это дерево было гнилым, его уже не раз опиливали.