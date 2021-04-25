Перечислены способы сохранить сбережения в случае ослабления рубля

Москва, 25 апреля. Готовиться к возможному падению нацвалюты важно начинать с привычки формировать сбережения. Об этом рассказал директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев.

Для этого придется или сократить свое потребление, или увеличить свои доходы, передает агентство «Прайм» слова эксперта. В таком случае стоит сформировать тривалютную корзину: треть накоплений может храниться в долларе США, 30% — в евро, а последняя часть — в китайском юане, отметил Кирпичев.

Простейший метод накопить средства — это автоматические отчисления с каждого денежного поступления в некий «резервный» фонд, добавила независимый финансовый советник Александра Базак. Это позволит свести к минимуму соблазн потратить деньги впустую.

Кроме того, важно иметь финансовую подушку безопасности, способную обеспечить жизнь на 3-6 месяцев в случае полной потери дохода, подчеркнула Базак. Чтобы не потерять средства при инфляции, можно воспользоваться различными инструментами инвестирования.