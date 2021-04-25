Врачи оценили вероятность заражения опасными инфекциями при использовании смартфона

Москва, 25 апреля. Мобильные устройства могут быть источниками опасных инфекционных заболеваний. Российские медики рассказали, как следить за своими гаджетами.

Смартфоны и иные мобильные устройства являются одними из главных источников инфекций. К такому выводу пришли специалисты российского Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

Опасность смартфонов заключается в том, что люди часто пользуются ими немытыми руками. Кроме того, потенциально зараженная поверхность подносится близко к лицу в момент телефонного разговора. При этом чисткой мобильных устройств занимаются лишь немногие. Медики отмечают, что на гаджетах могут находиться возбудители гриппа и других вирусных респираторных инфекций.

Врачи поделились рекомендациями, соблюдение которых позволит снизить риск заражения после использования устройств. В первую очередь необходимо соблюдать простые правила гигиены: мыть руки не менее 20 секунд, насухо вытирая их полотенцем. Полезными будут и антисептики на спиртовой основе, а в крайнем случае — антибактериальные салфетки. Телефон должен постоянно обрабатываться антисептическими средствами. Особое внимание нужно уделить тем частям, с которыми человек соприкасается лицом. Чехол необходимо обрабатывать отдельно.

Ранее врач-невролог Валерий Черненко объяснил, почему не стоит пользоваться телефоном во время занятий спортом. По его словам, подобная практика может привести к хронической травме шеи.