Фондохранилище археологических артефактов создадут в Тульской области

Тула, 25 апреля. Фондохранилище с реставрационной мастерской и выставочным залом создадут в Тульской области, заявили в государственном музее-заповеднике «Куликово поле».

Центр изучения и хранения археологических коллекций будет доступен для посещения в поселке Епифань, заявили в пресс-службе культурного учреждения. Как передает ТАСС, в его стенах будут располагаться археологические находки из музеев Тульской области и других регионов страны.

Создание центра будет приурочено к празднованию 650-летия Куликовской битвы, отметили в музее-заповеднике. Согласно данным пресс-службы, фондохранилище разместится в семиэтажном здании середины XIX века.

Восстановление семи памятников культуры в Калининградской области профинансируют на 1,4 млрд рублей. Как сообщалось ранее, об этом сообщила председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.