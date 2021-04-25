Эндокринолог объяснил, почему человек может резко худеть или набирать вес

Москва, 25 апреля. Большинству людей свойственны постепенные изменения в весе. Но иногда человек может резко худеть или полнеть. Эндокринолог Тамара Сидорова объяснила, почему так происходит.

По словам специалиста, главное правило сохранения веса подразумевает потребление количества калорий в течение дня, равного их трате. Поэтому резкий набор веса может произойти, если человек продолжит питаться так же, но вдруг ограничит физическую активность, например, получит травму или сменит энергичную работу на сидячую.

Однако быстрое похудение без веских причин может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Сидорова рассказала, что это может указывать на наличие опасных патологий, в том числе онкологических заболеваний.

Ранее желающим сбросить лишний вес рассказали об эффективном способе похудения без диет и спорта. Для этого необходимо приучить себя пить больше воды и чаще ходить.