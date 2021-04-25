Помпео рассказал, чем обернется для США борьба с изменениями климата

Вашингтон, 25 апреля. Администрация президента США Джо Байдена выбрала ошибочный курс в пользу борьбы с климатическими изменениями. Об этом высказался экс-глава Госдепа Майк Помпео.

Бывший госсекретарь США уверен, что команда действующего главы государства готова закрыть глаза на внешнеполитические угрозы ради борьбы с изменениями климата. По его словам, помещать такую проблему на первое место — серьезнейшая ошибка. Помпео отметил, что может назвать полдюжины других вызовов для Америки, которые гораздо актуальнее климата.

«Все это — глупые инициативы, которые США только навредят», — подчеркнул экс-глава Госдепа в эфире Fox News.

Майк Помпео оценил выступление президента России Владимира Путина на саммите по климату. Политик также вспомнил о встречах с россиянами при бывшем главе США Дональде Трампе.

Дипломат уверен, что политика экс-президента США была правильной. Северная Корея была одной из главных проблем. Однако сейчас этот перечень пополнили Россия, Украина, Китай и Тайвань, пожаловался Помпео. Бывший глава Госдепа добавил, что список проблем длинный.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее указал на большую заинтересованность Москвы в международных усилиях по борьбе с проблемами климата, которые можно решить только общими усилиями.