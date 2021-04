В США предложили ввести «запрет на профессию» для уволенных полицейских

Нью-Йорк, 25 апреля. Сенатор от штата Нью-Йорк Брайан Бенджамин предложил запретить трудоустройство полицейских в других штатах в случае их увольнения по дисциплинарным причинам. Политик хочет ввести подобный законопроект на городском и на федеральном уровне. Об этом сообщает CBS News.

