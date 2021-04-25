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США
В США предложили ввести «запрет на профессию» для уволенных полицейских
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В США предложили ввести «запрет на профессию» для уволенных полицейских

США
В США предложили ввести «запрет на профессию» для уволенных полицейских
flickr.com  /  Richy!

Нью-Йорк, 25 апреля. Сенатор от штата Нью-Йорк Брайан Бенджамин предложил запретить трудоустройство полицейских в других штатах в случае их увольнения по дисциплинарным причинам. Политик хочет ввести подобный законопроект на городском и на федеральном уровне. Об этом сообщает CBS News.

«Если у вас есть власть для соблюдения закона, вы должны придерживаться более высоких стандартов. Они нужны, чтобы полицейские знали, что не могут просто делать то, что хотят», — аргументировал свое предложение Бенджамин.

В случае если законопроект примут, полицейские, которые были уволены не по собственному желанию, а результате правонарушения не смогут снова устроиться на госслужбу в правоохранительные органы. Бенджамин отметил, что на такую мысль его «вдохновил» случай с убийством 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Сенатор уверен, что законопроект будет одобрен, учитывая недавний обвинительный приговор Дереку Шовину. Кроме того, с подачи Бенджамина Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло в прошлом году Закон Эрика Гарнера, который запрещает удушающие приемы и позволяет пострадавшим обвинять правоохранителей в уголовном преступлении в случае их применения.

«Это законопроект здравого смысла. У меня нет никаких опасений по поводу его принятия, потому что он очень простой. Трудно оправдать тот факт, что полицейский, которого уволили в одном штате, нашел работу в другом», — заключил Бенджамин.

Массовые увольнения

25 апреля издание New York Post сообщило, что в 2020 году количество решивших уйти со службы правоохранителей в Нью-Йорке резко возросло. Например, за прошлый год уволилось 5,3 тыс. силовиков. В 2019-м заявлений было всего 3 тысячи. На сегодняшний день в отделениях полиции города работает 36 тыс. сотрудников. О намерении покинуть должность к 21 апреля сообщили 801 человек.

Среди причин увольнения отмечаются выросшая критика к правоохранителям, пандемия и участившие случаи стрельбы в общественных местах.

Статистика не в пользу полиции

По сведениям CNN, в США при задержании сотрудниками правоохранительных органов умирает намного больше людей, чем в любой другой стране, при этом афроамериканцы погибают втрое чаще белых. Так, за 2018 год силовики убили 407 человек. В 2019 году, по информации The Washington Post, данное число выросло до тысячи человек, значительную часть из которых составили чернокожие.

 

сша полиция увольнения
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