Участница «Холостяка» осталась неудовлетворенной после свидания с Тимати

Москва, 25 апреля. Участница проекта «Холостяк» на канале ТНТ Любовь Лишневская была разочарована поведением рэпера Тимати, из-за чего у нее даже случился нервный срыв.

Лишневская уже давно хочет прогуляться с завидным женихом один на один. Исполнитель постоянно обещает исполнить это желание девушки, но все время что-то идет не так. Лишневская устала жаловаться другим участницам проекта, которые успели побыть с Тимати наедине, что у нее до сих пор нет положительных эмоций от общения со знаменитостью. Их последнее свидание, в конце которого холостяк пообещал сделать девушке сюрприз, тоже завершилось не как положено.

Артист взял вину за сорванную прогулку на себя. В итоге Лишневская не вернулась к своим соперницам, из-за чего они начали переживать, боясь, что с ней могло что-то случиться. Участница вернулась только к церемонии роз. Оказалось, что тату-мастер решила остаться в гостинице, чтобы другие девушки не повлияли на ее расшатанные нервы. Тимати пообещал загладить свою вину и сделать ей татуировку в Москве.

Между тем самая обсуждаемая участница шоу «Холостяк» Мария Вебер уже стала популярна в Instagram. Она показала подписчикам, как выглядела ее фигура до активных занятий спортом.