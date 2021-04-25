Экономист Колташов: Клайпедский порт фактически борется против рынка

Вильнюс, 25 апреля. Порт литовской Клайпеды фактически борется против рынка. Такое мнение выразил российский экономический аналитик Василий Колташов.

По его словам, Клайпедский порт переживает плачевные последствия политики Вильнюса, который вместо налаживания связей с соседями предпочитает идти против рынка. В экономике есть правило, согласно которому нельзя идти против рынка, отметил эксперт. Он добавил, что нарушение этого правила крайне губительно.

«Есть евразийский товарный поток, и, если вы хотите принимать часть этого континентального потока, как это делали прибалтийские порты испокон веков, значит вы не должны конфликтовать с теми, кто эти потоки вам направляет», — объяснил экономист в интервью Baltnews.

Как он уточнил, эта экономическая формула лежит в основе многих политических коалиций. Например, португальцы очень любят англичан и поэтому поставляют в Британию вино, рассказал Колташов. Литва могла бы поступить так же в отношении России, однако руководство республики «выделяется» внеэкономическим подходом, считает экономист.

Антироссийские выпады Прибалтики больно бьют не только по портам, но и по железнодорожной отрасли. Сокращение транзита российских грузов заметно отражается на сокращении экономических показателей железнодорожных компаний Литвы и Латвии.