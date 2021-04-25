Американские санкции вынудили США закупать сырье у России

Вашингтон, 25 апреля. Вашингтон спровоцировал собственными санкциями против Венесуэлы и Ирана дефицит сернистой нефти. Это привело к росту импорта сырья из России.

Соединенные Штаты увеличили объемы закупок российского мазута из-за того, что ввели рестрикции в отношении Венесуэлы и Ирана, вызвав внутри страны нехватку тяжелой сернистой нефти.

Противоречивая риторика и трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не помешали Вашингтону в прошлом году приобрести у России примерно 10,9 млн тонн мазута. Легкая сланцевая нефть смешивалась в США с мазутом из России, а в дальнейшем отправлялась на переработку.

Компании из России являются главными поставщиками мазута в мире. На Россию приходится около 20% рынка. Аналитики считают, что США не пойдет на запрет поставок из России, так как из-за этого пострадает американский рынок переработки нефти.