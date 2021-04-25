Леся Рябцева прокомментировала ФАН историю с актером Палем и хоккеистом Антиповым

Российского актера Александра Паля, известного по фильмам «Горько» и «Тряпичный союз», подозревают в избиении экс-хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. У спортсмена проломлены скулы, выбита глазная кость. В интервью ФАН журналист, бывший заместитель главного редактора сайта «Эхо Москвы» Леся Рябцева рассказала, что необходимо пресекать подобного рода ситуации.

По некоторым данным, 32-летний актер Александр Паль и спортсмен Кевин Антипов были приглашены в кафе на празднование дня рождения одного из знакомых хоккеиста. Компания была большая, среди приглашенных присутствовали известные лица. Гости пили алкогольные напитки, веселились. Кевин уже собирался домой и вызвал такси, однако к нему неожиданно подошли трое молодых людей и стали учить, как себя вести. Началась драка. Хоккеист оказался в больнице с травмой головы.

Полицейским он сказал, что узнал среди нападавших известного актера Александра Паля. По версии хоккеиста, его избили и все трое нападавших скрылись с места происшествия. Антипов также заявил, что Александр Паль был либо пьян, либо под воздействием каких-то психотропных веществ. Спортсмен написал заявление в полицию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, сейчас Паль находится на допросе, где должен рассказать свою версию случившегося.

Сам актер опроверг в разговоре с изданием Life информацию о своем задержании после драки с хоккеистом Кевином Антиповым. Говорит, что и про само избиение слышит впервые.

«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — заявил он.

Ранее Александр Паль уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его дважды задерживали на несанкционированных акциях в Москве. Кроме того, в социальных сетях актер призывал подписчиков выходить на незаконные мероприятия.

kino-teatr.ru / Кадр из сериала «Налет»

Бывший заместитель главного редактора сайта «Эхо Москвы» Леся Рябцева в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировала заявление хоккеиста Кевина Антипова, который обвинил в своем избиении российского актера. По ее словам, правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации.

«Неважно, кто избил хоккеиста — актер или нет. У нас есть прекрасный пример Михаила Ефремова, который нарушил закон и поплатился так, будто и не является актером. Неважно, кто это сделал — Паль или какой-нибудь другой человек. Просто, возможно, люди с какими-то преимуществами в виде более высокой зарплаты считают, что они могут выйти сухими из воды. Мне кажется, это нужно пресекать. Я бы не захотела, чтобы подобные дела были показательными. Я против того, чтобы устраивать самосуд. В конце концов, пусть разбираются правоохранительные органы в том, что же на самом деле случилось. Просто хочется, чтобы это прошло справедливо, честно и законно», — сказала Леся Рябцева.

Ранее эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал инцидент, произошедший между актером Александром Палем и хоккеистом Кевином Антиповым.