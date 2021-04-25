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Бельгийские СМИ рассказали, как ФРГ и Франция используют Украину

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 20:06
Политика
Бельгийские СМИ рассказали, как ФРГ и Франция используют Украину
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Брюссель, 25 апреля. Германия и Франция используют Украину, чтобы стать ключевыми игроками в переговорах с Российской Федерацией.

Об этом сообщили журналисты бельгийского издания Modern Diplomacy. Авторы материала считают, что обострение ситуации в Донбассе и инсинуации о неминуемом участии России в происходящем вызвали глубокую обеспокоенность у всех международных наблюдателей.

Также ранее украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсуждали «агрессивную активность» России у границ Украины. Стороны решили, что главной целью Москвы является задача спровоцировать военную панику, вынудив тем самым Киев с подачи Парижа и Берлина соблюдать Минские соглашения.

Вероятно, что Макрон давно преследует цель заменить Меркель в качестве ключевого участника «нормандского формата», так как это фактически сделает его главным «собеседником» РФ в Европе, передает «ПолитРоссия».

Бельгийские СМИ рассказали, как ФРГ и Франция используют Украину
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бэрбок заявляла, что присутствие Украины в рядах НАТО нереалистично. По ее словам, целесообразнее будет оказывать поддержку Киеву в плане разминирования опасной территории.

украина франция германия
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