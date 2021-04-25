Шесть человек погибли в аварии в штате Джорджия

Атланта, 25 апреля. В результате аварии с микроавтобусом в американском штате Джорджия погибли шесть человек. Еще несколько получили ранения.

Очевидцы заметили лежащий на боку и полыхающий пассажирский микроавтобус. Он находился в 60 километрах к северу от столицы штата Атланты. Людей вытаскивали из горящего автомобиля, на место происшествия вызвали стражей порядка.

Полицейские не уточнили информацию об обстоятельствах аварии. По предварительным данным, в ДТП участвовал еще один автомобиль. Сейчас ведется его поиск. Несколько пострадавших остаются в больницах.

Большегруз и микроавтобус лоб в лоб столкнулись в Томпонском районе в Якутии, сообщал ФАН. Четыре человека погибли, еще трое пострадали.