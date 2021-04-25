В ночь на 26 апреля состоится 93-е вручение премии «Оскар»

Церемония вручения кинопремии должна была пройти в конце февраля, однако дата была изменена из-за пандемии.

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь на 26 апреля: в этом году она пройдет офлайн. В 1:30 по московскому времени стартует репортаж с красной дорожки, а в 03.00 начнется сама церемонии. Изначально вручение кинопремии должно было пройти 28 февраля, однако из-за пандемии дату сместили на конец апреля.

В этом году «Оскар» пройдет одновременно на четырех локациях: театр «Долби» и здание железнодорожного вокзала Union Station в Лос-Анжелесе, в кинотеатре BFI Southbank в Лондоне и в студии телеканала Canal+ в Париже.

В этот раз в шорт-лист вошли две картины российских режиссеров: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, как лучший иностранный художественный фильм, и «Гунда» Виктора Косаковского, претендовавший на звание лучшего документального фильма. Однако обе картины в список номинантов не попали.