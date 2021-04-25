Четыре человека погибли в перестрелке между наркоторговцами в Боливии

Ла-Пас, 25 апреля. По крайней мере четыре человека погибли и один пострадал в результате конфликта на севере Боливии. Вероятно, перестрелка шла между членами наркокартелей. Об этом сообщают представители полиции.

#Sociedad | Cuatro fallecidos y un herido de gravedad tras balacera en Santa Ana de Yacuma, #Beni. La policía investiga el caso.https://t.co/k3BT8Cu6aU #InseguridadCiudadana pic.twitter.com/aUaXhMFTBe — Go Communication Bolivia (@GoComBolivia) April 24, 2021

Два бразильца, один перуанец и один боливиец погибли в результате перестрелки в городе Санта-Ана-де-Якума в амазонском регионе Бени. Правоохранители начали расследование, чтобы установить причины произошедшего.

После прибытия на место инцидента боливийские Специальные силы по борьбе с преступностью (FELCC) обнаружили тела трех убитых и двух человек с огнестрельными ранениями. Пострадавших перенесли в больницу Jacob Alburach. Один из них, оказавшийся боливийцем, умер в медучреждении.

Предполагается, что остальные участники конфликта скрылись с места преступления. Согласно полицейским источникам, речь может идти о «сведении счетов» между членами наркокартелей.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить причины перестрелки в Санта-Ане-де-Якуме.

«Полиция департамента Бени предпринимает соответствующие меры для сбора всех доказательств, которые помогут в расследовании дела», — сообщил заместитель министра гражданской безопасности Роберто Риос.

В социальных сетях распространилась запись, на которой можно услышать звуки выстрелов посреди ночи. Некая женщина на фоне просит записывающего видео человека запереть двери.

"Presumimos que puede ser un asesinato relacionado, organizado con el narcotráfico”, dijo a https://t.co/5G5ydQ8zdl Jorge Vaca, comandante de la Policía respecto a la balacera en Santa Ana, Beni. En pasadas horas uno de los heridos perdió la vida, informó.

Video:Diever Guanacoma pic.twitter.com/bJnXzD2Iug — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) April 24, 2021

Около месяца назад жители Санта-Аны-де-Якумы помогли семи задержанным наркоторговцам сбежать из тюрьмы. В городе оперируют наркокартели уже на протяжении десятков лет, а перестрелки между преступниками происходят регулярно.