Сразу три новых автомобиля от Chery появятся в России в 2021 году

Москва, 25 апреля. Китайский автопроизводитель запустит в продажу на российском рынке премиальный кроссовер CheryExeed VX, а также обновит уже существующую линейку.

Речь идет о рестайлинговой версии паркетника TXL, первое поколение которого уже продается на рынке РФ, а также двух новинках: флагманском кроссе VX и компактной модели LX. Ориентировочный срок выхода автомобилей назначен на вторую половину 2021 года, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом в Китае кроссовер TXL уже изменился. Внешне он отличается от прежнего несколько измененными бамперами (блестящий хром заменен на черные вставки) и решеткой радиатора. Салон автомобиля отличается полностью цифровой «приборкой», новой медиасистемой с крупным тачскрином, сенсорным блоком климата и более компактным селектором трансмиссии.

В настоящий момент на российском авторынке представлена только одна модель CheryExeed — кроссовер TXL. Стоимость машины начинается от 2 249 900 рублей.

Также в России начался старт продаж нового итальянского кроссовера Maserati Levante. Автопроизводитель снабдил новинку модифицированным двигателем V8.