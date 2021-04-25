Назван победитель пятого сезона шоу Первого канала «Точь-в-точь»

Москва, 25 апреля. Определился победитель пятого сезона шоу Первого канала «Точь-в-точь», в котором артисты перевоплощаются в других знаменитостей.

По итогам проекта больше всех баллов набрала певица Анастасия Спиридонова. В финальном выпуске она получила 25 очков и вырвалась на первое место с результатом 249 баллов, опередив Анастасию Макееву и Дарью Антонюк.

«Я хочу поблагодарить Первый канал за эту прекрасную возможность поучаствовать в этом уникальном, интересном, ярком путешествии. Я хочу поблагодарить всех членов жюри. Спасибо вам огромное за вашу оценку, за вашу критику, за наставления, за пожелания, за направления. Это нам очень сильно помогло вырасти», — сказала радостная исполнительница, узнав о своей победе.

На протяжении всего сезона участников «Точь-в-точь» оценивали постоянные члены жюри Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Максим Галкин. Кроме того, судьями становились приглашенные звезды. В финальном выпуске места в жюри заняли король отечественной эстрады Филипп Киркоров и певица Хибла Герзмава.

Участие в пятом сезоне шоу «Точь-в-точь» принимала певица Алена Свиридова. Она пожаловалась, что используемый на передаче грим вызвал у нее серьезные проблемы с кожей.