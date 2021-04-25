Бойцы одной из бригад ВСУ дезертировали после запрета командования на увольнения

Луганск, 25 апреля. Запрет командования 92-й бригады ВСУ увольнять военнослужащих привел к дезертирству 20 из них, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, низкий уровень морально-психологического состояния личного состава ВСУ, находящегося в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»), послужил причиной серьезного некомплекта в 92-й бригаде. С начала месяца более 70 приписанных к ней бойцов подали рапорты на увольнение.

Осадчий отмечает, что, из-за проблемы нехватки людей для несения службы на передовых позициях, командир бригады полковник Павел Федосенко приказал отправить в зону «ООС» 50 военнослужащих, прибывших из учебных центров. При этом он отдал приказ о запрете увольнения военнослужащих, изъявивших ранее такое желание.

В результате такого отношения некоторые военнослужащие самовольно оставили позиции и вернулись в пункт постоянной дислокации, заявляя о неправомерных действиях командования.

«Ведутся поиски 20 военнослужащих, самовольно оставивших часть, из 70 изъявивших желание уволиться», – уточнил представитель Народной милиции.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил об уклонении Киева от прямых переговоров с Донецком и Луганском с целью урегулирования конфликта.