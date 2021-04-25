Махачкала, 25 апреля. С 2018 года из зон боевых действий в Сирии и Ираке удалось вернуть на родину 165 дагестанских детей. Более 40 несовершеннолетних прибыли в республику на прошлой неделе.

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, соответствующая работа ведется в непрерывном режиме. При этом после возвращения этих детей в Дагестан необходимо обеспечить им эффективную реабилитацию и социализацию. Детский омбудсмен уверена, что соответствующие технологии будут востребованы на международном уровне.

«Важно четко выстроить реабилитационную работу в отношении этих детей. Сегодня Дагестан может стать той пилотной площадкой, тем важным аккумулятором опыта по реабилитации, которого больше нет ни у кого. Этот опыт будет востребован не только в России, но и на международных платформах», — сказала Кузнецова в ходе онлайн-совещания с врио главы региона Сергеем Меликовым.

Ранее ФАН сообщал о возвращении в Дагестан из Ирака около 40 несовершеннолетних детей. Все они до этого были вывезены на Ближний Восток родителями, вступившими в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.