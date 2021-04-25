Огонь охватил несколько жилых домов и дворовых построек в Свердловской области

Екатеринбург, 25 апреля. Частные дома и дворовые постройки горят в городе Березовском на улице Щорса. Огонь распространился на 400 кв. метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, сначала загорелся один из домов. Через некоторое время пламя перекинулось на соседнее здание и дворовые постройки. Информации о пострадавших пока не поступало.

На данный момент возгорание локализовано. Тушение пожара осложняется сильным ветром. После ликвидации пожара следователи смогут установить, что послужило причиной возгорания.

Крупный пожар произошел в Новой Усмани Воронежской области, сообщал ФАН. Возгорание возникло в двухкомнатной квартире одного из домов по Ростовской улице.