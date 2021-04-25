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«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян

Шоу-бизнес
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Prt Scr youtube.com / The Voice Kids Russia/Голос Дети

Москва, 25 апреля. Зрители детского музыкального шоу «Голос» были потрясены полуфиналом проекта, назвав его развязку «самой некрасивой сценой» в истории передачи.

В блоге «Яндекс.Дзена» поклонница передачи проанализировала итоги голосования за место в финале участника от команды Светланы Лободы. Семилетний мальчик Мирон Проворов явно не ожидал того, что не пройдет дальше. Он уверенно улыбался во время оглашения результатов и сильно расстроился, поняв, что не попал в финал.

Автор статьи отмечает, что для шоу «Голос.Дети» отсеивание малышей является нормальной практикой, так как подростки в силу возраста чаще всего обладают лучшими вокальными данными. Единственное, что не понимает зрительница, зачем их маленьких детей заставляют соревноваться с более взрослыми участниками. Дети постарше поют не только лучше, но и опытнее держатся на сцене, из-за чего зрители и отдают им свои голоса, считает автор канала «Родом из СССР».

Однако «звание» самой некрасивой сцены финал команды Лободы заслужил не из-за слез семилетнего Мирона, не получившего проход в последний тур конкурса. Россияне расстроились больше тому, как третья участница, воспитанная девочка Ксюша, пыталась поблагодарить своих наставников и зрителей, в то время как ведущий и сама Лобода, не обращая на девочку внимания, утешали Проворова.

«Пройдет время, дети вырастут, сегодняшних устроителей уже не будет, и спросить за искалеченную психику ребенка будет не с кого»;

«Закрыть это шоу к чертовой матери!!!»

«Да, мне эта сцена тоже очень не понравилась! Бедная Ксюша! Взрослым не надо было так поступать!» — заступились за девочку россияне.

Шоу «Голос.Дети» неоднократно подвергалось критике, однако оно продолжает набирать высокие рейтинги и просмотры. Чаще всего организаторов проекта осуждают за то, что дети получают много ненависти и хейта в свой адрес слишком в юном возрасте.

лобода голос дети детские конкурсы
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