Новое поколение «Газели» может появиться в России

Москва, 25 апреля. Российский автопроизводитель планирует представить на рынке коммерческого транспорта новую «Газель».

Следующее поколение «Газелей» может в скором времени появиться в России. Представители ГАЗ намерены презентовать новую «Газель» NN. Об этом пишет автомобильный портал «PROКроссоверы».

По официальной версии, NN расшифровывается как Нижний Новгород. Дополнительная вариация расшифровки — New Next. Фактически, новое поколение представляет собой обновленную версию Next. Благодаря фотографиям видно, что автомобиль обзаведется новым капотом, бампером и радиаторной решеткой. Известно, что машина получит другую головную оптику с более эффективными ходовыми огнями.

Новая «Газель» внутри будет оборудована крупным дисплеем медиасистемы и джойстиком управления КП. Производитель установит пневматику на водительское кресло. Раскладной диван для пассажиров возможно будет превратить в столик. Примечательно, что на модели нового поколения будет оборудоваться новая электронная архитектура.

