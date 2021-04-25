Россиянам рассказали, чем опасны быстрые перекусы на ходу

Москва, 25 апреля. Связь между скоростью приемов пищи и развитием опасных заболеваний установили исследователи и объяснили, почему быстрые перекусы наносят вред здоровью.

Привычка быстрых перекусов может негативно сказаться на организме. Чем быстрее человек потребляет пищу, тем больше вреда наносит здоровью. Ученые провели исследование с участием 1083 человек. Испытуемых разделили на три группы, тех, кто ест быстро, со средней скоростью и медленно.

Результаты показали, что у представителей группы, которые быстро потребляли пищу, наблюдалось расстройство обмена углеводов. Причиной этого является сахар. Когда человек быстро ест, происходят скачки глюкозы в крови. Если это не прекращается длительное время, то клетки хуже усваивают глюкозу и может развиться сахарный диабет второго типа.

До этого диетолог предупредила об опасности «британской диеты». Она повышает риск развития сахарного диабета, так как углеводы провоцируют инсулиновую резистентность.