Первый за время пандемии чартер с россиянами прибыл в Хорватию

Загреб, 25 апреля. Чартерный рейс компании S7 Airlenes с россиянами совершил посадку в аэропорту хорватской Пулы. На борте воздушного судна находились 159 граждан РФ.

Российская компания S7 Airlines первой осуществила полет со времен введения ограничений на фоне пандемии, передает NIHA. Самолет приземлился в городе на Адриатическом побережье, которое расположено на полуострове Истрия.

Учитывая вместительность воздушного судна, совершенный чартерный рейс стал большим событием для туристической сферы, отметила директор аэропорта Пулы Нина Войнич Жагар. Теперь рейсы из Москвы будут следовать на полуостров по воскресеньям до конца мая.

Интерес граждан Российской Федерации к турам в Египет повысился в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с курортами этой республики. Как сообщалось ранее, эти данные подтвердили аналитики компании Level. Travel.