Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:48
Шоу-бизнес
Певица Валерия готова к рождению второго внука
20:47
Шоу-бизнес
Литвинова объяснила появление родной дочери в собственных фильмах
20:46
Происшествия
Манукян призвал наказать избившего хоккеиста, даже если это актер Александр Паль
20:44
Политика
Граждане Японии возмутились тренировками российских серфингистов на Курилах
20:42
Видео
Анамнез недели: Обращение Владимира Путина и полный провал митингов
20:41
Весь мир
Преступная халатность: кто на самом деле виноват в трагедии в больнице Багдада
20:41
Экономика
Минимальная стоимость Porsche 911 GT3 составит 10,4 млн рублей
20:41
Шоу-бизнес
Моргенштерн похвастался кадрами с провокационной фотосессии
20:39
Шоу-бизнес
Рудинштейн объяснил попадание осужденного за ДТП Ефремова в число номинантов «Ники»
20:37
Экономика
Названы поселки Подмосковья с самым доступным элитным жильем
20:36
Политика
Журналисты указали на первенство «Зеленых» в случае прямых выборов канцлера в ФРГ
20:36
Общество
Дептранс Москвы составил список мест для отдыха на майские праздники
20:36
Происшествия
МВД Ирака рассказало подробности смертельного пожара в больнице Багдада
20:35
Экономика
Сближение РФ и Белоруссии может грозить украинской экономике катастрофой
20:34
Общество
Российский эндокринолог развеял популярный миф о семечках
20:33
Армия
Баранец увидел превосходство российских пилотов в унизительном бегстве F-16 от МиГ-31
20:31
США
В США предложили ввести «запрет на профессию» для уволенных полицейских
20:29
Происшествия
Девятилетнего мальчика придавило деревом в Ульяновске
20:28
Экономика
Перечислены способы сохранить сбережения в случае ослабления рубля
20:27
Общество
Врачи оценили вероятность заражения опасными инфекциями при использовании смартфона
Все новости

Первый за время пандемии чартер с россиянами прибыл в Хорватию

Общество
Первый за время пандемии чартер с россиянами прибыл в Хорватию
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Загреб, 25 апреля. Чартерный рейс компании S7 Airlenes с россиянами совершил посадку в аэропорту хорватской Пулы. На борте воздушного судна находились 159 граждан РФ.

Российская компания S7 Airlines первой осуществила полет со времен введения ограничений на фоне пандемии, передает NIHA. Самолет приземлился в городе на Адриатическом побережье, которое расположено на полуострове Истрия.

Учитывая вместительность воздушного судна, совершенный чартерный рейс стал большим событием для туристической сферы, отметила директор аэропорта Пулы Нина Войнич Жагар. Теперь рейсы из Москвы будут следовать на полуостров по воскресеньям до конца мая.

Интерес граждан Российской Федерации к турам в Египет повысился в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с курортами этой республики. Как сообщалось ранее, эти данные подтвердили аналитики компании Level. Travel.

хорватия s7 перелеты
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 238052 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 157538 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 98153 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 64314 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 47049 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Общество / Первый за время пандемии чартер с россиянами прибыл в Хорватию
Рейтинг@Mail.ru