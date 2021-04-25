Минобороны России: более 600 тысяч военнослужащих привились от коронавируса

Москва, 25 апреля. Добровольную вакцинацию «Спутником V» осуществили около 660 тысяч военнослужащих, членов их семей и работников гражданского персонала.

Массовая добровольная вакцинация в ВС РФ направлена на борьбу с COVID-19. На сегодняшний день прививку сделали 660 285 человек, имеющих отношение к Вооруженным силам России, говорится в распространенном российским минобороны бюллетене.

В это же время стало известно о возвращении военной техники ВС РФ после учений на Крымском полуострове. В Сети появились кадры следования одной из колонн в место дислокации. Движение техники было запечатлено под Севастополем.