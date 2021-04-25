Полиция обнаружила четыре трупа в заброшенном колодце на Украине

Одесса, 25 апреля. В заброшенном колодце в Одесской области найдены мертвыми трое мужчин и одна женщина. Возраст погибших составляет от 23 до 35 лет.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия у села в Белгород-Днестровском районе, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

В настоящее время полицейские пытаются установить причины гибели людей. Пока неизвестно, сколько тела пролежали в воде. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Почти полностью разложившийся труп обнаружили в строительном вагончике в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Тело направили в морг для установления причин смерти, сообщал ФАН.