В РПЦ выразили надежду на проведение пасхальных богослужений без ограничений

Москва, 25 апреля. Пасхальные богослужения в России в этому году могут пройти без ограничений из-за пандемии коронавируса.

Надежду на это выразил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. В 2021 году празднование Пасхи приходится на 2 мая.

«Надеюсь, что в большинстве городов РФ и других населенных пунктов не будет тех, ограничений, которые были в том году, что все православные верующие, которые пожелают, смогут встретить Пасху в храме», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Однако для тех, кто все же не сможет прийти в храм, особенно для пожилых людей, будут организованы прямые трансляции литургии. Но все-таки Пасха — это тот праздник, когда человек приходит в храм и причащается святых Христовых тайн, заключил Иларион.

Ранее стало известно, что пасхальные богослужения проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В них не смогут участвовать граждане старше 65 лет или люди с хроническими заболеваниями.