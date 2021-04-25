Марина Зудина появилась на публике после скандала с Еленой Прокловой

Москва, 25 апреля. В столичном концертном зале «Вегас Сити Холл» прошла церемония вручения престижной кинопремии «Ника».

Популярная российская актриса Марина Зудина пришла одной из первых и сразу же оказалась в центре внимания. Но повод для этого — не очень приятный. Ведь актриса Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о пытавшемся развратить ее взрослом артисте, когда она была несовершеннолетней. 67-летняя звезда не назвала имени, но после ее признаний в Сети появилось немало публикаций, рассказывающих об ее отношениях с супругом Зудиной Олегом Табаковым.

Марина Зудина во время общения с журналистами на мероприятии дала понять, что вообще не понимает, о чем речь.

«Я все узнаю от вас, я ничего такого не читала. Мне неприятно, что об этом спрашивают. А вообще: пусть люди мечтают», — заявила Марина Зудина.

Ранее вдова Олега Табакова сообщала, что при помощи подобных признаний Елена Проклова пытается привлечь внимание к своей персоне.

Напомним, Проклова в эфире передачи рассказала, что ее первый сексуальный опыт она запомнила на всю жизнь, но ни любви, ни приятных воспоминаний от этого события у актрисы не осталось.

«Да, у меня было много мужчин, я не стесняюсь — это моя жизнь. Но чего стоила эта жизнь, и как она началась… Мой первый опыт был жестким, разрушающим — это было извращение. После этого первого опыта я поняла: секс — то, что унижает и разрушает женщину. Это некрасиво, противно, плохо. До сих пор, когда начинается какой-то роман, как только дело доходит до секса, вот моя первая реакция — я должна закрыться, скрестить ноги», — призналась актриса.

Подробнее об этом сообщалось ранее. Актриса заявила, что хранила этот секрет почти всю жизнь и решила рассказать лишь сейчас.