Военные ЗВО провели учения по тушению природных очагов возгорания в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 апреля. Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в комплексной тренировке.

Учения предполагали предупреждение и ликвидацию природных очагов возгорания в Ленинградской области, передает пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что военнослужащие были подняты по учебной тревоге и осуществили марш в район условного пожара. Согласно сценарию тренировочного процесса, возгорание лесного массива произошло недалеко от складов горюче-смазочных материалов.

Военным ЗВО удалось успешно отработать действия при пожаротушении, эвакуации военного имущества и отводу личного состава от задымленных помещений. Также военнослужащие осуществили тренировку оказания первой медицинской помощи при условных ожогах и отравлении угарным газом.

В учениях приняли участие более 100 военных и десяти единиц техники.

В это же время стало известно об учениях экипажей кораблей и авиации Северного флота в Баренцевом море. В Сеть попали кадры эффектного тренировочного процесса.