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Федоров объяснил, как Вторая мировая война должна быть описана в учебниках истории

Общество
Федоров объяснил, как Вторая мировая война должна быть описана в учебниках истории
ФАН  /  Илья Черушников

Информация о союзниках по антигитлеровской коалиции должна подаваться соразмерно вкладу каждой из входящих в нее стран в разгром нацизма. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что его ведомство намерено проверить содержание учебников по истории, используемых в общеобразовательных учреждениях. Данная тема стала актуальной после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию признался, что с удивлением читает данные учебные пособия, в некоторых из которых отсутствуют описания ключевых событий Великой Отечественной войны, в частности, Сталинградской битвы.

«Проблема действительно стоит довольно остро: стране необходим единый концепт учебника истории, — убежден Федоров. — Наших детей до сих пор обучают, основываясь на ложных информационных фактах! Их не то что не учат любить Отечество — ребят учат его ненавидеть! С этим борются уже давно, но почему-то ничего не получается».

По мнению парламентария, страна столкнулась с очень серьезной проблемой, решить которую можно лишь путем внесения изменений в саму суть государственного строительства.

Федоров объяснил, как Вторая мировая война должна быть описана в учебниках истории
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Затронув тему описания Великой Отечественной войны в учебниках истории, депутат подчеркнул, что информация об СССР и ее союзниках по антигитлеровской коалиции должна подаваться соразмерно вкладу каждой из стран в разгром нацизма.

«Пропорции примерно следующие: мы знаем, что на европейском театре военных действий 75% солдат были советскими гражданами, а оставшиеся 25% принадлежали к странам коалиции, — заметил собеседник ФАН. — В Африке, конечно, все было иначе. Морские бои в Тихом океане вели, в основном, американцы. Однако на Дальнем Востоке капитуляция Японии была бы невозможной без уничтожения огромной Квантунской армии, с которой расправился СССР! Вот исходя из этих данных о вкладе каждой страны в общую победу и должен дозироваться объем учебного материала, посвященный тому или иному участнику антигитлеровской коалиции».

Федоров убежден, что в учебниках истории должна быть отражена архитектура строительства тысячелетней российской государственности.

«Мы должны рассматривать историю не как отдельные эпизоды и события, вроде войн и географических открытий, а как цельный конструкт, через изучение которого прослеживается общая логика развития России как государства», — резюмировал парламентарий.

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