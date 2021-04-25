СК проводит проверку по факту отказа водителей везти мужчину-инвалида в Новосибирске

Новосибирск, 25 апреля. Инцидент произошел на городской площади Калинина. Прокуратура проверит сообщения об отказе водителей двух городских маршрутов везти инвалида без ног.

Ранее очевидцы опубликовали видео, в котором мужчина полз к транспорту. Человек с ограниченными возможностями пытался зайти сначала в 17-е маршрутное такси, а потом — 72-е. Оба водителя этих маршрутов проехали мимо мужчины.

Пассажиры в общественном транспорте просили перевозчиков остановиться. Их просьбы проигнорировали. Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Полицейские обезвредили в Подольске двух злоумышленников, которые наживались на инвалидах, сообщал ФАН. В отношении пострадавших применялось насилие.