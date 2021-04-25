В Крыму объяснили, почему Украина не получит скифское золото

Симферополь, 25 апреля. Передача коллекции скифского золота Киеву противоречит принципу межмузейного обмена и означает нарушение прав народа Крыма на доступ к своему наследию, заявил Александр Молохов.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ объяснил, почему Украина не получит коллекцию сокровищ. Возврат скифского золота в Киев противоречит принципу сохранения археологических находок и нарушает права крымского народа на доступ к собственному культурному наследию, поделился Молохов в интервью РИА Новости.

Чиновник указал на нормативно-правовые акты, которые подтверждают способность Крыма претендовать на золото. Украина не будет иметь ни единого шанса отобрать эти богатства, резюмировал представитель республики.

Судьба коллекции сокровищ решится в августе текущего года. Апелляционный суд Амстердама вынесет окончательный вердикт.