Момент спасения детей с дрейфующей льдины под Челябинском попал на видео

Челябинск, 25 апреля. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео спасения детей, застрявших на отколовшейся льдине в Златоусте.

На кадрах спасатели подплыли к льдине, протянули детям спасательные жилеты, а затем пересадили в резиновую лодку. Школьников, двух мальчиков 2009 и 2016 годов рождения, а также девочку 2008 года рождения, доставили на берег, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Родителям несовершеннолетних грозит штраф, поскольку дети находились у берега водоема без присмотра, сообщал ФАН. Льдина, на которой «уплыли» школьники, отдалилась от берега на 50 метров. Их заметили постояльцы отеля и вызвали экстренные службы.