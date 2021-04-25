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Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя

Общество
Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя
pixabay.com

Мюнхен, 25 апреля. Коронавирусная инфекция распространяется по организму человека благодаря особенностям молекулярного механизма. Ученые утверждают, что он является уникальным.

Группа вирусологов из Германии, Китая и Швейцарии провела исследование, направленное на определение причин быстрого распространения SARS-CoV и SARS-CoV-2 в организме человека. Результаты научной работы были опубликованы в журнале EMBO Journal.

Авторы работы утверждают, что распространение коронавирусной инфекции и ее размножение связано с уникальным молекулярным механизмом. Специалисты обнаружили особую область в геноме вируса, которую впоследствии назвали «уникальным доменом SARS» (SUD). Именно свойствами этой области объясняется высокая патогенность коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Вирусологи определили механизм воздействия инфицированных белков SUD на клетки человека. Ученые объяснили, что SUD образуют комплекс, участвующий в синтезе вирусных белков после взаимодействия с человеческим белком Paip-1. Вместе с ним уникальные домены SARS связываются с рибосомами, усиливая продукцию всех видов белка. В силу молекулярных особенностей, зараженный организм производит преимущественно вирусные белки.

Ранее сообщалось, что ученые из Японии разработали тест, позволяющий определить более 100 мутаций коронавируса. Он основан на новой технологии, получившей название «метод пи-кода».

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