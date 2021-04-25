Журналист Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Украины

Киев, 25 апреля. Украинский журналист Дмитрий Гордон произнес на местном телеканале слова об агрессии собственной страны.

Он пояснил, что с таким высказыванием обращается к российским знакомым. В качестве примера журналист вспомнил о беседах с близким человеком, живущим в Москве. Часто во время таких разговоров затрагивается крымский вопрос и ситуация на Украине. Гордон признался, что в ходе последней дискуссии был не в силах продолжать спор и выдал несвойственную для него фразу.

«Путин хороший. Украина — агрессор», — озвучил свои слова журналист.

У украинца поинтересовались, с кем именно он дискутировал. Телеведущий предположил, что это мог быть покойный певец и бывший депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. Гордон ответил отрицательно, но не стал называть имя собеседника.

Журналист Дмитрий Гордон обычно не стесняется демонстрировать свое негативное отношение к России. Когда он выступает на различных ток-шоу и программах, украинец открыто заявляет о якобы недобровольном воссоединении РФ с Крымом. Журналист не раз распространял фейки, в том числе по делу MH17. Гордон берет интервью у различных деятелей, бизнесменов, политиков, часто российских.

Ранее российский певец Юрий Лоза поставил на место Гордона за навязывание мнения в деле MH17. Артист указал журналисту, что не стоит верить всему сказанному.