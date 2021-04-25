Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены

Лондон, 25 апреля. Растения оказались способны заимствовать ДНК других видов ради собственного выживания. К такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты из Шеффилдского университета провели исследование, в ходе которого изучили травяные культуры. В результате им удалось обнаружить способность растений нарушать правила эволюции, поскольку те могут забирать гены у других видов, что дает им конкурентное преимущество.

Приобретенная ДНК позволяет растениям быстрее, интенсивнее или объемнее расти, а также ускоряет их адаптацию к новым условиям. Исследователи считают, что в будущем это может помочь естественным образом изменить сельскохозяйственные культуры и сделать их более устойчивыми к климату.

Группа ученых из Австралии и Германии ранее выяснила, как растениям удается экономить воду и выживать в периоды засухи. Оказалось, что в этом им помогают молекулы гамма-аминомасляной кислоты.