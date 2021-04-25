Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 19:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:20
Политика
Глава чешского сената обвинил Земана в раскрытии информации из расследования по Врбетице
19:19
Общество
Власти Венгрии оценили «Спутник V» как самую эффективную вакцину от коронавируса
19:18
Шоу-бизнес
Азиза снова вышла на сцену шоу «Маска» в костюме Пингвина
19:15
Общество
Врач из Львова перечислил основные особенности новых штаммов коронавируса
19:13
Армия
Украинский офицер попытался списать похищенное топливо, устроив пожар
19:12
Происшествия
СК проводит проверку по факту отказа водителей везти мужчину-инвалида в Новосибирске
19:10
Политика
В Крыму объяснили, почему Украина не получит скифское золото
19:10
Весь мир
Война за умы: почему интернет-сплетни могут обернуться тюремным сроком в ОАЭ
19:10
Происшествия
Момент спасения детей с дрейфующей льдины под Челябинском попал на видео
19:06
Общество
Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя
19:06
Политика
Журналист Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Украины
19:05
Наука
Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
19:04
Происшествия
Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
19:03
Общество
Сеть из 21 марины появится на Кубани для развития яхтенного туризма
19:03
Армия
Ремонтный батальон Северного флота готовит военную технику к параду в Мурманске
19:02
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
19:02
Политика
Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
19:00
Армия
ВСУ перебросили военную технику к линии фронта в ДНР
19:00
Шоу-бизнес
Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отказался от услуг няни
18:59
Общество
Названы пять изменений в голосе, которые говорят о заражении коронавирусом
Все новости

Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены

Наука
Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
pixabay.com

Лондон, 25 апреля. Растения оказались способны заимствовать ДНК других видов ради собственного выживания. К такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты из Шеффилдского университета провели исследование, в ходе которого изучили травяные культуры. В результате им удалось обнаружить способность растений нарушать правила эволюции, поскольку те могут забирать гены у других видов, что дает им конкурентное преимущество.

Приобретенная ДНК позволяет растениям быстрее, интенсивнее или объемнее расти, а также ускоряет их адаптацию к новым условиям. Исследователи считают, что в будущем это может помочь естественным образом изменить сельскохозяйственные культуры и сделать их более устойчивыми к климату.

Группа ученых из Австралии и Германии ранее выяснила, как растениям удается экономить воду и выживать в периоды засухи. Оказалось, что в этом им помогают молекулы гамма-аминомасляной кислоты.

днк гены растения
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 228737 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 152682 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 88325 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 59744 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 42812 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Наука / Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
Рейтинг@Mail.ru