Сеть из 21 марины появится на Кубани для развития яхтенного туризма

Краснодар, 25 апреля. Сеть из 21 марины для развития яхтенного туризма планируют построить на Кубани, заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

Строительство сети намечено на 2021 год, поделилась врио министра. По ее словам, всего на морском побережье реконструируют 19 марин и построят две новые. Их общая вместимость — от 7 до 10,5 тыс. стояночных мест.

«Спрос на этом рынке сейчас значительно превышает возможности инфраструктуры», – сказала Мария Золотухина в беседе с ТАСС.

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