Ремонтный батальон Северного флота готовит военную технику к параду в Мурманске

Мурманск, 25 апреля. Солдаты ремонтно-восстановительного батальона подготовят боевую технику к участию в параде, который пройдет в городе-герое Мурманске 9 мая, передает пресс-служба Северного флота.

В параде, посвященном 76-й годовщине Великой Победы, примет участие как современная, так и историческая военная техника. Специалисты-ремонтники освежают лакокрасочное покрытие, моют и полируют машины, чтобы привести в порядок их внешний вид. Также на каждую участвующую в параде единицу техники наклеивают специальный логотип – красную звезду на фоне георгиевской ленты.

Всего в мероприятии примет участие более 70 единиц военной техники, включая бронеавтомобили П-230Т «Тигр-М», РСЗО БM-21 «Град», установленные на шасси грузовиков «Урал», БТР-82А, береговой ракетный комплекс «Бастион», снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут» и другие образцы военной и специальной техники. Как всегда, во главе механизированной колонны будет стоять легендарный Т-34, состоящий во взводе исторической бронетехники.

В Мурманске планируют провести три репетиции военного парада. Первая состоится уже 3 мая, вторая запланирована на 5 мая, генеральную репетицию проведут 7 мая.

Ранее сообщалось о проверке в Москве состояния мостов и тоннелей перед парадом Победы.